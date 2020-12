Unkelbach/Remagen

Die Stimmung in Unkelbach ist schlecht. Man ist wütend in dem kleinen Ort, fühlt sich seit Jahren vernachlässigt und übergangen. An der Stadtverwaltung in Remagen und ihrem derzeitigen Chef, Bürgermeister Björn Ingendahl, lässt man kein gutes Haar. Und auch dem Ortsvorsteher Egmond Eich (FBL) sowie den Mitgliedern des Ortsbeirats schlägt am Mittwochabend bei der Sitzung des Gremiums in der Mehrzweckhalle von einigen der erschienenen rund 30 erregten Besucher deutliche Ablehnung entgegen, zum Teil in drastische Worte verpackt. Was ist los in Unkelbach?