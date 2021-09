Für den Bau von Rückhalteanlagen in Unkelbach hat der Bauausschuss der Stadt Remagen in seiner jüngsten Sitzung den Planungsauftrag für eine vertiefende Standortuntersuchung an das Büro Fischer Teamplan vergeben. In den Sommerferien war die Maßnahme ausgeschrieben worden, und nur dieses Planungsbüro hatte sich daraufhin zurückgemeldet.