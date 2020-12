Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mit einem Unfall, Verkehrssündern und Ruhestörungen hat sich die Polizei am Wochenende befassen müssen. So fuhr am Freitag eine 34-jährige Frau gegen 16.15 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bonner Straße, aus ihrer Grundstückseinfahrt auf die Straße und übersah hierbei einen 72-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt.