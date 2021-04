Wirft

Unfall bei Wirft: Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 10 in der Nähe von Wirft sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Adenau berichtet, war ein 18-jähriger Autofahrer von Honerath in Richtung Wirft unterwegs, als er – wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit – in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter den Straßengraben durchfuhr, gegen ein Abflussrohr prallte und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Dabei zog er sich so schwere Blessuren zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.