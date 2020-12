Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 09:51 Uhr

Kesseling/Kaltenborn

Unfall auf L 90: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitag auf der L 90 zwischen Kesseling und Kaltenborn ist ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte eine Fahrzeugkolonne überholt und stieß dabei mit einem Traktorgespann zusammen, das nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Dabei zog sich der Motorradfahrer so schwere Blessuren zu, dass er in einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden musste.