Unfall auf der B9 auf Höhe Yachthafen Oberwinter: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Anzeige

Am Donnerstagnachmittag (20. Juni) befuhr gegen 15.30 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer die B9 in Richtung Remagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er laut Polizei in Höhe des Yachthafens in Oberwinter von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem anderen Pkw, der in Richtung Bonn unterwegs war, zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und die beiden Insassen des anderen Pkws wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die B9 musste aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz in Oberwinter waren neben der Polizei, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, die Feuerwehr der Stadt Remagen und die Straßenmeisterei.