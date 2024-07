Plus Kreis Ahrweiler

Umfassende Einlassung: Mann gesteht Missbrauch seiner Stieftochter

i Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ein 43-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter verantworten. Foto: Sascha Ditscher

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes in drei Fällen: Das wirft die Staatsanwaltschaft Koblenz einem mittlerweile 43-Jährigen vor. Die Taten sollen sich zwischen dem 1. März und dem 30. November 2022 im Kreis Ahrweiler ereignet haben. Am jüngsten Verhandlungstag hat der Angeklagte vor der Zwölften Strafkammer am Landgericht Koblenz ein umfassendes Geständnis abgelegt.