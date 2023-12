Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Highlights zwischen den Jahren

Während andere Weihnachtsmärkte schon längst geschlossen sind, bringen die Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Zeit zwischen den Feiertagen zum Strahlen. Wer in der Adventszeit wenig Zeit gefunden hat oder einfach noch weihnachtliche Erlebnisse mit Familie und Freunden teilen möchte, kann auch zwischen den Jahren das leuchtende Weihnachtswunderland im Kurpark Bad Neuenahr besuchen.

Das A-cappella-Quintett Rondo Vocal ist am Samstag, 30. Dezember, zu Gast bei den Uferlichtern. Foto: Hermann Verbeek

Die Uferlichter öffnen täglich um 14 Uhr, die Eisbahn sogar bereits um 11 Uhr. Neben dem Schlittschuhverleih steht den Gästen die GlühBar für heiße Getränke zur Verfügung. Das Kulturprogramm bietet zahlreiche Highlights.

„Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ heißt das Kindertheater an diesem Donnerstag. Foto: Theater con Cuore

An diesem Donnerstag, 28. Dezember, um 15 Uhr verwandelt sich die Kleine Bühne im Kurpark mit großzügiger Unterstützung der AWO international in ein Kindertheater. Das Theater con Cuore spielt das Stück „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ als Inszenierung mit Großfiguren und einer behutsamen Aufteilung von Schauspiel und Figurenspiel. Die Geschichte: Es ist spät in der Tierpension von Gundula Sammer, als ein später Gast eintrifft, der etwas verwirrt scheint: „Ich heiße Opa Sven und ich suche meinen Kater. Den besten Kater der Welt.“ Gundula kommt diese Geschichte bekannt vor: „Wissen Sie, der alte Pettersson suchte auch mal seinen kleinen Kater. Und wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen die Geschichte, wie Findus zu Pettersson kam.“

Um 18.30 Uhr am Donnerstag erwartet das Konzert „Alle Jahre (nicht schon) wieder“ die Besucher in der Kleinen Bühne. Hier treffen Flötentöne und perlende Läufe auf heiter-besinnliche Geschichten. Ein Potpourri aus weihnachtlichen Klängen, Texten und Gedichten mit Britta Bauer (Flöte), Harald Meyer (Klavier) und Gregor Schürer (Sprecher).

Singer und Songwriter Daniel Bongart aus Bonn ist am Freitag, 29. Dezember, um 18 Uhr zu Gast in der Kleinen Bühne. In seinen Liedern erzählt der gebürtige Ahrtaler auf berührende Art und Weise Geschichten über Menschen, Geheimnisse und Emotionen.

Singer und Songwriter Daniel Bongart (rechts) gibt am Freitag, 29. Dezember, ein Konzert in der Kleinen Bühne. Foto: Jan Bauer

Das gefühlvolle Zusammenspiel der instrumentalen Begleitung und des Gesangs verleiht seinen persönlichen Texten Tiefe. Zwei Jahre hat er an seinem zweiten Album „Dreaming Tree“ gearbeitet. Herausgekommen sind Arrangements, die direkt ins Herz treffen. Seine Musik wird so zu einem besonderen Erlebnis für Fans von Rock-, Pop- und Folkmusik.

Dieses Ensemble ist Stammgast bei den Uferlichtern: Das A Cappella-Quintett Rondo Vocal aus der Grafschaft bereichert seit vielen Jahren das Uferlichter-Kulturprogramm, so auch am Samstag, 30. Dezember, um 19 Uhr in der Kleinen Bühne. Unter dem Titel „Alles mit dem Mund“ präsentieren die fünf Sänger beliebte Rock- und Popsongs und Lieder bekannter A-Cappella-Gruppen wie den Wise Guys. Die Arrangements wurden speziell für Rondo Vocal und teilweise selbst von den Sängern arrangiert. So macht das Quintett die Songs zu seinen eigenen. red