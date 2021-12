Uferlichter 2021: Adventsstimmung trotz aller Hürden

„Es ist unglaublich, wie schnell man das hier so toll hingekriegt hat“, zeigt sich Sabrina Berrenrath aus Oberwinter beeindruckt vom Kurpark am Samstagabend. Denn die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Bad Neuenahrer Uferlichter finden in diesem Jahr unter extrem erschwerten Bedingungen statt. Die Zerstörung der Flut, Corona und an diesem ersten Wochenende auch noch regnerische Witterung – aber die Menschen lassen sich die Freude an der Vorweihnachtszeit nicht nehmen und kommen am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit trotz Nieselregen in den Bad Neuenahrer Kurpark.