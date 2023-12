Überraschende Nachricht aus dem Ferienort St. Peter-Ording: Der aus Bad Neuenahr stammende Bürgermeister des Ferienortes an der Nordsee, Jürgen Ritter, wirft zum 1. März 2024 das Handtuch. Überraschend war der parteilose Ahrtaler Politiker, der St. Peter-Ording eigentlich nur aus zahlreichen Ferienaufenthalten kannte, zum 1. Mai 2021 trotz mehrerer heimischer Gegenkandidaten in das Amt des Bürgermeisters gewählt worden, um frischen Wind in die örtliche Politik zu bringen.