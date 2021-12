Seit dem 1. November ist in der Kreisstadt die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH als Tochtergesellschaft der Stadt tätig. Sie soll im Auftrag des Stadtrates und in Absprache mit ihm in der Hauptsache den Aufbau der Flutschäden in die Hand nehmen, da die Stadtverwaltung allein dazu personell überfordert wäre.