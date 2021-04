Udo Heuser tritt zurück: Bürgermeister Bad Breisigs kritisiert Vertrauensbrüche

Udo Heuser legt sein Amt als Bürgermeister der Stadt Bad Breisig nieder. Wie der Oberbreisiger nun in einer Pressemitteilung verkündete, hat ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden und Beigeordneten der Quellenstadt zu dieser Entscheidung geführt.

Bereits in den letzten Tagen hatte es viel Wirbel um die Zukunft Heusers gegeben. Noch vor kurzem sagte er gegenüber lokalen Medien: „Ich trete nicht zurück“. Er sei aber zu der Erkenntnis gelangt, „dass eine solche Arbeitsebene niemals mit den genannten Beteiligten möglich sein kann“, erklärte Heuser nach einer politischen Gesprächsrunde vom Montag nun in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen in Kürze.