„Typisch Kölsch“ mit Kasalla und den Räubern: Sommer-Karnevals-Party am 10. August im Kurpark Bad Neuenahr

Gute Laune, Sommerfeeling und ein fünfstündiges Programm voller Kölner Karnevalsgrößen erwarten die Fans des kölschen Lebensgefühls am Samstag, 10. August, im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Unter dem Motto „Typisch Kölsch“ lädt die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH in Kooperation mit dem Festausschuss Karneval Bad Neuenahr-Ahrweiler (FAK) zu einer Sommer-Kölsch-Party ein. Kostüme sind herzlich willkommen, lässt der Veranstalter wissen.

Mit Kölner Karnevalsgrößen wie Kasalla, De Räuber, Eldorado und Stadtrand sowie den zwei Kölsch-Cover-Bands Veedel for 12 und Jeckediz soll sich der Kurpark ab 16.30 Uhr in den Open-Air-Gürzenich des Ahrtals verwandeln. Passend dazu gibt es sowohl kühles Kölsch vom Fass als auch fruchtige Blanc de Noirs und andere sommerliche Weine aus dem Ahrtal. Für Speisen und Snacks sorgt ein vielfältiges Gastronomie-Angebot.

Die Band Eldorado tritt auf. Foto: Mirko Polo

Veranstaltung kam bereits gut an

„Im vergangenen Jahr war Typisch Kölsch im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des FAK so gut angekommen, dass wir uns zusammengetan haben, um 2024 wieder ein tolles Sommer-Karnevals-Event im Kurpark anzubieten“, erklärte Geschäftsführer Jan Ritter. Der FAK hat nun für ein abwechslungsreiches Musikprogramm gesorgt, die Marketing GmbH übernimmt die Organisation und den Ticketverkauf.

Auch Stadtrand ist am Start. Foto: Fabian Heigel

Die Räuber gehören seit Jahrzehnten zur Top-Liga der Kölschen Bands. Sie feiern in diesem Jahr ihr jeckes drei mal elfjähriges Jubiläum. Auf ihrer „Dreimolelf Jubiläumstour 2024“ quer durch die Republik machen sie auch Station im Ahrtal. Im Gepäck haben sie neben ihren unzähligen Hits wie „Für die Iwigkeit“ oder „Dat es Heimat“ auch ihren neuesten Hit „Oben unten“.

Verschiedene Bands treten auf

Die Kölsch-Rock-Truppe Kasalla gehört ebenfalls zu den beliebtesten Kölner Bands. Seit ihrem ersten Megahit „Pirate“ im Jahr 2011 sorgt die fünfköpfige Band jährlich für Nachschub zum Abrocken, Mitsingen und Schunkeln. Songs wie „Alle Jläser huh“ und „Stadt met K“ sind für immer in die Annalen der kölschen Musik eingegangen.

Nicht fehlen darf Veedel vor 12. Foto: Marcel von der Mark

Mit „Verlieb’ dich nie (Thekenmädche)“ gelang es Eldorado, einen der meistgespielten Titel der Karnevalssession 2020 zu veröffentlichen. Mit Titeln wie „Domstadtkind“, „Zick zo Lääve“ oder „All in“ hat die Band sich mittlerweile einen Stammplatz in allen großen karnevalistischen Formaten wie der Sessionseröffnung vom Heumarkt im WDR oder der „Lachenden Kölnarena“ erspielt.

Die sechs Jungs von StadtRand machen Musik, um gute Laune zu verbreiten, aber auch in Erinnerungen zu schwelgen. Mit „Orjenal“ präsentierte die Band 2018 einen starken Titel, der heute nicht mehr aus den Ohren der Leute wegzudenken ist. Es folgten Hits wie „Ahle Kess“ und „Alles för die Liebe“.

Tickets gibt es im Internet

Daneben sorgen die KölschRock-Kapelle Veedel for 12 und der Lokalmatador der kölschen Musik, die Band Jeckediz, für eine Mixtur aus aktuellen kölschen Krachern und legendären Karnevalsklassikern zum Abfeiern und Mitschunkeln.

Und die Räuber sind natürlich auch am Start. Foto: Uwe Fischer

Die Tickets kosten 37 Euro für Erwachsene (ermäßigt 33 Euro für Kultur- und Gästekarteninhaber sowie Schwerbehinderte) und 15 Euro für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre. Erhältlich sind die Tickets ab sofort online unter ticket.ahrtal.de oder in folgenden Vorverkaufsstellen: Tourist-Information Bad Neuenahr im Kurpark, Tourist-Information Ahrweiler am Blankartshof und Ticket- und Konzertshop Ruland in Meckenheim, Hauptstraße 75. red