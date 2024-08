Plus Bad Neuenahr „Typisch Kölsch“: Bad Neuenahrer Kurpark wird zum Gürzenich des Ahrtals Von Jochen Tarrach i Kasalla gehörte zweifellos zu den Top-Acts der Veranstaltung im Kurpark. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Mit „Typisch Kölsch“ hatte die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH in Kooperation mit dem Festausschuss Karneval (FAK) Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder zu einer fetzigen Sommer-Kölsch-Party in den Kurpark von Bad Neuenahr eingeladen. Lesezeit: 2 Minuten

Gemeint war damit natürlich nicht nur das beliebte Bier der Domstadt, das zwar angesichts der warmen Temperaturen reichlich floss, sondern in der Hauptsache flotte Karnevalsmusik, vorgetragen von Spitzenbands, die man sonst meist nur im Fernsehen betrachten kann. So gaben sich Kasalla, Räuber, Veedel For 12, Stadtrand, Eldorado und als heimische Lokalmatadoren ...