Twin-Abriss: Noch in diesem Monat geht es los

Bevor die Abbruchbagger anrücken, wird das Hallenbad zunächst entkernt, das heißt: Nahezu der komplette Innenbereich des Gebäudes wird zurückgebaut. Das wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Nach dem Bauzeitenplan, der derzeit zwischen der beauftragten Wahl Abbruch GmbH aus Remagen und der Stadtverwaltung erstellt und genau abgestimmt wird, wird anschließend die Gebäudeaußenhülle abgebrochen und entsorgt. Das Freibadbecken selbst bleibt in seiner jetzigen Form erhalten. Nach Fertigstellung des Hallenbades wird die Liegewiese dann um das Freibad neu gestaltet, die Planungen hierzu sind fast fertig und sollen bald in den städtischen Gremien vorgestellt und beraten werden. Für die Dauer der Baumaßnahme muss allerdings auch das Freibad geschlossen bleiben.

„Mit dem neuen Hallenbad – in Zukunft dann auch wieder in Kombination mit einem Freibad – schafft die Stadt für schwimmbegeisterte Badefreunde aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung ein attraktives Angebot“, so der Erste Beigeordnete Peter Diewald. Wichtig ist das neue Hallenbad aber insbesondere auch für den Schul- und Vereinssport, ist das Twin doch das einzige sportlich ausgelegte und ganzjährig nutzbare Hallenbad im ganzen Kreis Ahrweiler, das über ein 25-Meter-Schwimmerbecken verfügt. Über ein solches Becken wird auch das neue Hallenbad wieder verfügen. Nach derzeitigem Stand belaufen sich die Gesamtbaukosten für den Neubau des Twin-Hallenbades auf 15,8 Millionen Euro. Hinzu kommen die Abbruchkosten für das Bestandshallenbad in der beauftragten Höhe von knapp über 300.000 Euro.

Über 3 Millionen Euro Förderung des Bundes

Die kalkulierte Finanzierung erfolgt über Zuschüsse und durch den Verkauf städtischer Grundstücke. Die Förderung des Bundes liegt bei 3,1 Millionen Euro. Vom Kreis Ahrweiler kommen 1,1 Millionen Euro, die Gemeinde Grafschaft beteiligt sich mit 1,2 Millionen Euro und die Verbandsgemeinde Altenahr mit 50.000 Euro. Das Land hatte bereits im September 2019 eine Förderung mit dem Hinweis auf die durch den Bund erfolgte Förderung abgelehnt. Bereits realisierte oder beschlossenen Grundstücksverkäufe ergeben weitere 4,87 Millionen Euro. Hinzu kommen geplante Grundstückverkäufe in Höhe von 3,59 Millionen Euro. Was den Haushalt betrifft, ist das Vorhaben jetzt so weit dargestellt, dass die Stadt jetzt mit der Umsetzung beginnen will. „Doch von der Prämisse einer kompletten Refinanzierung der Maßnahme sind wir aber noch ein Stück weit entfernt“, sagt Bürgermeister Orthen. Während der Baumaßnahme ist mit baustellentypischen Verkehrsbeeinträchtigungen, hauptsächlich durch verstärkten Lkw-Verkehr, zu rechnen. Die Stadt bittet für die entstehenden unvermeidbaren Unannehmlichkeiten und möglicher Einschränkungen um das Verständnis.

Weitere Informationen rund um das Twin-Hallenbad sind zu finden im Stadtportal oder im Bürger- und Ratsinformationssystem unter folgendem Link https://bad-neu enahr-ahrweiler.more-rubin1.de/. Hier sind die Unterlagen der Sitzungen des Stadtrats und der verschiedenen Ausschüsse einsehbar.