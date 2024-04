Plus Bad Neuenahr Twin in Bad Neuenahr taucht wieder auf: Baubeginn für das Bad soll Ende 2025 sein Von Jochen Tarrach i Das Foto zeigt das Twin in Bad Neuenahr, wie es einmal war. Noch bevor 2021 die Kreisstadt von der Flut getroffen wurde, hatte der Abriss von Hallen- und Freibad begonnen. Nun soll an der südlichen Grenze des Geländes das neue Twin entstehen. Baubeginn: nicht vor Ende 2025. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Das Twin ist nicht vergessen. Es steht wieder auf der Tagesordnung der Gremien, denn Baubeginn soll Ende 2025 sein. Der Haupt- und Finanzausschuss sprach sich jetzt für eine Südvariante aus. Lesezeit: 3 Minuten

Nach dem Beschluss des Stadtrates, in Bad Neuenahr ein neues Hallenbad zu bauen, hatten die Abrissarbeiten für das in die Jahre gekommene Twin begonnen. Bereits im Mai 2021, also noch vor der Flut, wurde das Gebäude entkernt, auch das Freibad verschwand. Da auch die nicht weit entfernt liegenden Ahr-Thermen durch ...