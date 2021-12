Trotz Urteil: „Am Teich“ in Sinzig tut sich immer noch nichts

Nach wie vor leben in den Sinziger Sozialbauten „Am Teich“ 23–25 und 27–29 rund 40 Mieter in den oberen Etagen, während die Untergeschosse auch Monate nach der Flutkatastrophe noch immer von Schlamm und Dreck überzogen sind. Obwohl das Amtsgericht Sinzig den Vermieter, einen in Köln lebenden Bauunternehmer, nach der Klage des Mieterbunds Bonn/Rhein-Sieg/Ahr per einstweiliger Verfügung dazu verurteilt hatte, die Versorgung der Mieter mit Strom, Wärme und Wasser sicherzustellen, ist dort bislang nichts geschehen.