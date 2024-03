Plus Kreisstadt

Trotz Störungen ein schönes Musikerlebnis: Konzert im Hangar in der Kreisstadt begeistert Zuhörer

Von Gabi Geller

i Ungewöhnlicher, aber passender Veranstaltungsort: In einem Flugzeughangar auf der Bengener Heide, In dem seinerzeit die geborgenen Todesopfer zwecks Identifizierung aufgebahrt wurden, gedachten die Besucher des Konzert des Kammerchors Bad Neuenahr-Ahrweiler den Opfern der Ahrflut. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Umgeben von Wänden aus Blech und mit einem Segelflugzeug über den Köpfen der Zuhörer hat der Kammerchor Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag ein außergewöhnliches und gut besuchtes Konzert im Gedenken an die Opfer der Ahrflut im Juli 2021 präsentiert. In diesem Hangar hatte man seinerzeit die geborgenen Todesopfer zwecks Identifizierung aufgebahrt. Ein ungewöhnlicher, aber passender Ort für ein Gedenkkonzert.