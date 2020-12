Mayschoß

Beim gemütlichen Beisammensein Weine probieren – das ist der Grundgedanke bei den „Ahrtaler Weingärten“. Unter dem Motto „Pittoresk statt Fest“ soll den Gästen im Ahrtal etwas geboten werden, wenngleich die gewohnten Weinfeste dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen müssen. Wie gut kommt das an? Die RZ hat sich am Wochenende in Mayschoß um- gehört.