Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 19:49 Uhr

Dernau

Trotz Flut: Schreinerei in Dernau bereitet schnellen Neustart vor

Drei Holzwürmer flattern wie Wappentiere im Wind, von außen sieht es fast so aus, als hätte die Flutkatastrophe der Schreinerei Rönnefarth GmbH & Co. KG nichts anhaben können. Der Eindruck täuscht. Auch im Handwerksbetrieb an der Bundesstraße 267 sind die Schäden immens. Dennoch lässt sich das 30-köpfige Team nicht unterkriegen. Geplant ist, Ende August die Produktion wieder aufzunehmen.