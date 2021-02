So ziemlich genau vor einem Jahr hatte Michael Kappl, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft (KG) Närrischen Buben Sinzig, noch alle Hände voll zu tun. Das ist in dieser Session anders, aber es kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Bis dahin bleiben die Erinnerungen – und die Planung für die nächste Session. Und nicht nur das: Denn trotz der Pandemie soll es auch in diesem Jahr in Sinzig schon etwas närrisch zugehen.