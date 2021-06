Es war eigentlich ein ganz gutes Frühjahr für den Wald in der Region: Relativ kühl, vergleichsweise viel Regen, keine markanten Starkregenereignisse. Und doch sieht es im Wald vielerorts aus wie in einer Mondlandschaft. Wo einst Fichten in den Himmel ragten, klaffen jetzt hässliche Wunden im Forst. Hat das kühle Frühjahr den Bäumen überhaupt etwas gebracht? Und wie läuft es mit der Wiederaufforstung? Wir haben bei den Forstämtern in Adenau und Ahrweiler nachgehakt.