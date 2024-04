Plus Ahrweiler

Tragisches Unglück mit einem Toten und einer Schwerverletzten: Wohnhaus brannte am Mittwochmorgen in Ahrweiler

Von Jochen Tarrach

i Bei dem Brand in der Ramersbacher Straße kam ein 94-Jähriger ums Leben. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Ein Brandunglück hat sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Ramersbacher Straße in Ahrweiler ereignet. Ein 94-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Auch sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche konnten ihn nicht retten. Seine 90-jährige Ehefrau wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter über einen Balkon im ersten Stock schwer verletzt gerettet. Sie wurde in das naheliegende Krankenhaus gebracht.