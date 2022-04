Es ist ein Brauch, den Männer und junge Christen aus den Pfarreien St. Johannes der Täufer, Brohl, und St. Lambertus, Niederlützingen, an diesem Karfreitag, 15. April, eigentlich zum 40. Mal zelebrieren – wäre da nicht die Corona-Zwangspause gewesen: Die Rede ist vom Friedensbußgang, der von Jahr zu Jahr abwechselnd in Niederlützingen und Brohl stattfindet und sich diesmal an der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bewegung setzt.