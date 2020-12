Ahrtal

Sie hätten am kommenden Wochenende bestimmt wieder Glück mit dem Wetter, die Ausrichter des Weinfestes Dernau, eines der größten an der Ahr mit vielen Besuchern, die dicht gedrängt in den engen Gassen des Dorfes Spaß haben. Doch Corona hat auch der Ahr einen Sommer und Herbst ohne Winzerfeste beschert. Bald ist die Saison zu Ende. Die Veranstalter haben das Beste aus der Krise gemacht. Pittoresk statt Fest – so bewerben sie auf der Plattform der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH die Alternative in Form von Weingärten. Doch kann das ein Ersatz sein?