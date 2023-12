Plus Sinzig Tourismus in Sinzig: Stadtrat beschließt Vollmitgliedschaft im Verein Romantischer Rhein Bis Herbst 2018 war Sinzig die einzige Stadt zwischen Bingen und NRW, die dem Verein Romantischer Rhein nicht angehört hatte. Im Oktober 2018 beschloss der Haupt- und Finanzausschuss dann eine dreijährige Probemitgliedschaft. Nach der Flutkatastrophe wurde die Mitgliedschaft auf Probe verlängert. Jetzt aber musste der Stadtrat Nägel mit Köpfen machen: bleiben oder gehen? Von Silke Müller

So viel vorweg: Einfach haben sich die Ratsmitglieder diese Entscheidung nicht gemacht, wie aus den Redebeiträgen herauszuhören war. So berichtete Franz Hermann Deres, Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Wir haben in der Fraktion sehr intensiv diskutiert.“ Dabei sei es unter anderem um die finanziellen Beitrag gegangen. Zwar würden durch die Vollmitgliedschaft viele ...