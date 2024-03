Plus Ahrtal Tourismus im Ahrtal: So steht es um den Wiederaufbau Von Hilko Röttgers i Ein schöner Blick auf das Ahrtal. Foto: Dominik Ketz Lesezeit: 3 Minuten „We Ahr Open“ – unter diesem Motto wirbt das Ahrtal um Gäste. Der Slogan soll unterstreichen, dass nach der verheerenden Flut vom Juli 2021 der Wiederaufbau zwar noch lange nicht abgeschlossen ist, die Menschen im Ahrtal sich aber über jeden Besucher freuen. Hat die Kampagne Erfolg? Und wie ist es um den touristischen Wiederaufbau im Ahrtal insgesamt bestellt? Unsere Zeitung hat beim Verein Ahrtal-Tourismus nachgefragt.

1 Wie ist die aktuelle Saison angelaufen? „Der Start in die Saison war gut“, bringt es Tourismus-Referentin Meike Carll auf den Punkt. Sie berichtet von positiven Rückmeldungen der touristischen Betriebe im Ahrtal. Die Buchungslage sei gut und die Nachfrage in Hotellerie und Gastronomie sogar „größer als das, was wir bedienen ...