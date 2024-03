Plus Ahrtal Tourismus im Ahrtal: Konzept mit 96 Ideen für nachhaltigen Neustart vorgestellt Von Beate Au i Viele Akteure haben am nachhaltigen Tourismuskonzept für das Ahrtal gearbeitet. Im Beisein von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt wurde es am Freitag vorgestellt. Sie versprach weitere Unterstützung. Foto: Beate Au Lesezeit: 3 Minuten Eine Hängebrücke, die Rotweinwanderweg und Ahrsteig verbindet, ein Skywalk oder Cross-Country-Strecken für Radtouristen – es sind viele Ideen zusammengekommen für das Tourismuskonzept Ahrtal 2025, das unter einer alles bestimmenden Überschrift steht: Nachhaltigkeit. Doch bei der Vorstellung machte Christian Lindner, Vorsitzender des Ahrtal-Tourismus, auch klar: „Die Finanzierung einzelner Projekte wird eine Mammutaufgabe.“

Bergerlebnisse, Kultur und Genussangebote prägen das Konzept, das in den vergangenen Monaten in Themenwerkstätten mit Touristikern aus allen Ahrtal-Kommunen, Akteuren aus Hotellerie, Gastronomie, Weinbau und touristischen Betrieben unter Einbindung der Politik erarbeitet wurde. Am Anfang stand im Januar 2022 ein erstes Positionspapier. Am 5. September stand die Finanzierung mithilfe des ...