Touren durch Trüffelhain und Urwald: „Offene Gärten der Ahr“ startet am Wochenende

Das Experiment ist geglückt: Die erste Veranstaltungsreihe „Offene Gärten der Ahr“ im vergangenen Jahr ist auf große Resonanz gestoßen, sodass sie in diesem Sommer in die zweite Runde geht. 26 Veranstaltungen stehen von Juni bis September an, darunter Touren in Deutschlands erste Trüffelplantage oder ins neue „Urwaldrefugium“. Diesmal sind 25 private Gastgeber und ein ganzes Nachbarschaftsprojekt dabei.

„Zwei Schwerpunkte haben wir gewählt“, sagt Diana Ivanova, Kuratorin der Veranstaltungsreihe, „zum einen Gärten und Klimawandel, zum anderen Workshops und spezielle Events.“ Bei Vorträgen, Lesungen, Gesprächen, Konzerten und Gartenführungen gebe es jede Menge Unterhaltung für die Gäste: Schafe scheren, Brot backen, Seifen sieden, Stoffe färben oder Trüffel suchen in Deutschlands erstem Trüffelhain.

Ein paar Veranstaltungen als Beispiele

2005 gründete sich in Bad Bodendorf der Verein Ahrtrüffel und pachtete für 50 Jahre Grundstücke in einem ehemaligen Weingarten mit einer Gesamtfläche von fast einem halben Hektar Größe. Dort, auf dem nötigen alkalischen Boden mit hohem pH-Wert, legten die Mitglieder einen Trüffelhain an. Im Herbst 2006 pflanzten Gourmetkoch Jean-Marie Dumaine, Pilzsachverständiger und Autor Frank Krajewski sowie einige Helfer 300 Setzlinge, die sich als Wirt für den Burgundertrüffel eignen. In Bad Bodendorf dienen nun Aprikosen und Kornelkirschen, Eichen, Haselnusssträucher und Schwarzkiefern als Wirtspflanzen für die Sommer- und Burgundertrüffel. Im November 2015 wurden auf dem Hain erstmals Trüffel gefunden und werden es seitdem jedes Jahr.

Eine weitere Wanderung führt ins „Rewilding-Refugium“ und damit in den wachsenden Urwald oberhalb von Sinzig. Das erste Projekt dieser Art im Ahrtal hat Ralf Urban initiiert. 2023 wurde das „Urwald Refugium Sinzig“ auf 1,5 Hektar in einem Teil des Stadtwaldes auf dem Ziemert eingerichtet. Die Stadt wird diese Fläche bis zum Jahr 2100 nicht mehr bewirtschaften und so einen Urwald entstehen lassen.

Um besondere Gärten geht es beim Urban-Gardening des „Rosenkränzchens“, dem offenen Nachbarschaftsprojekt der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach der Flut ist der Garten im Zentrum von Bad Neuenahr rund um das schwerbeschädigte Pfarrhaus entstanden, um sich unter Nachbarn auszutauschen, zu verweilen und auszuruhen. Daraus erwachsen sind inzwischen 25 kleine Gärten, jeder ein Unikat.

Es gibt auch einen Gartenpass

„Wenn der Planet ein Garten ist, dann sind wir alle Gärtner“, zitiert Ivanova den Gartenphilosophen Gilles Clément, der das Motto der aktuellen Veranstaltungsreihe vorgibt. „Das Ahrtal ist nicht nur das Tal der Winzer, sondern auch das Tal leidenschaftlicher Hobbygärtner und solidarischer Garteninitiativen.“ Auf diese Weise, sagt Ivanova, lässt sich das Ahrtal neu erleben. „Mit den Gärten und den Begegnungen in den Gärten tragen wir dazu bei, die Flutkatastrophe und ihre Folgen sanft zu verarbeiten durch die heilende Kraft von Natur und Kunst und durch den intimen Rahmen der Veranstaltungen, der Austausch ermöglicht.“ Weshalb die Besucherzahl bei vielen der Veranstaltungen begrenzt sei. Die Eventreihe „Offene Gärten der Ahr“ wird unterstützt von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, vom Kreis Ahrweiler und vom Verein Zukunftsregion Ahr.

Für jede Veranstaltung gibt es Einzeltickets. Wer gern überall dabei ist, kann allerdings bis Ende Juni den neuen sogenannten Gartenpass online kaufen, um alle 26 Events besuchen zu können. red

Alle Veranstaltungen, Gartenpass, Einzeltickets und Broschüre gibt es übersichtlich online zum Stöbern, Herunterladen oder Buchen unter www.offeneahr.de

Das Programm in der Übersicht