Kesseling

Toter bei Feuer in Kesseling

Ein Mensch ist bei einem Wohnhausbrand in Kesseling am Donnerstag ums Leben gekommen, ein weiterer Hausbewohner wurde durch Rauchgase schwer verletzt. Wie Frank Linnarz, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr, mitteilte, war der Brand in der Weidenbacher Straße gegen 13.30 Uhr gemeldet worden.