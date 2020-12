Kreis Ahrweiler

Der Skandal um die hohe Zahl der Corona-Infizierten und die Arbeitsbedingungen im Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat für großes Aufsehen gesorgt. Und dafür, dass viele Menschen ihre Ernährung überdenken. Sie wollen wissen, wo das Fleisch herkommt, das sie essen, und wie es verarbeitet wurde. Die kleinen Metzgereien im Kreis verzeichnen aktuell einen regen Zulauf, auch viele neue Kunden kaufen plötzlich dort ein. Ein Bewusstsein, das nach jedem Skandal in Tierhaltung oder Fleischverarbeitung wächst. Meistens halten die guten Vorsätze jedoch nur wenige Wochen an. Ist es diesmal anders?