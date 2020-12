Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 12:25 Uhr

Sinzig

Tödlicher Verkehrsunfall bei Sinzig: Langer Rückstau auf der A 61 Richtung Köln

In der Baustelle auf der A 61 zwischen Ahrtalbrücke und dem Dreieck Bad Neuenahr hat am Dienstagmorgen ein Autofahrer einen Auffahrunfall zwischen zwei Lkw zu spät gemerkt. Der Fahrer des Fiat Ducato starb noch am Unfallort.