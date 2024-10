Plus Kreis Ahrweiler

Tipps fürs Wochenende im Kreis Ahrweiler: Wanderschuhe an oder lieber stadtfein zum Bummeln oder beides?

i Der Weinherbst Mittelahr verbindet Wandern und Wein auf dem Rotweinwanderweg. An diesem Wochenende haben Besucher die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, dabei zu sein. Foto: Dominik Ketz

Stimmen die Prognosen, wird das Wetter am Samstag noch einmal richtig schön mit Temperaturen um die 20 Grad. Aber auch am Sonntag soll es – wenn es auch kühler wird – zumindest trocken bleiben. Perfekt also für einen Ausflug. Und es ist auch etwas los im Kreis.