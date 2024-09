Plus Ahrweiler Tierische Hilfe in Ahrweiler: So schenkt Therapiehündin Paula eine gute Zeit Von Justin Buchinger i Susanne Marx trainiert fleißig mit ihrem Mini-Australian-Shepherd: Paula soll ein Therapiehund werden. Foto: Justin Buchinger Susanne Marx bildet ihre Hündin Paula zum Therapiehund aus. Dafür müssen die Ahrweilerin und der elf Monate alte Mini-Australian-Shepherd noch einige Prüfungen bestehen. Im Interview erzählt Marx, was die tierischen Helfer tun können. Lesezeit: 4 Minuten

Frau Marx, wie können Hunde in der tierbegleiteten Therapie helfen? Es kommt darauf an, welche Einsatzorte man wählt. Ob man Einzelbetreuung macht oder in der Gruppe arbeitet und ob ein Therapeut zugegen ist, der zum Beispiel eine Physio-, Logo- oder Ergotherapie durchführt. Der Hund ist in der Regel ein Türöffner. Ihn ...