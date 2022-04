Sie halten dem stark in Mitleidenschaft gezogenen Bad Bodendorfer Nostalgiebad auch nach der Flutkatastrophe die Stange: Die Mitglieder des Fördervereins Freunde des Thermalfreibads Sinzig-Bad Bodendorf haben in ihrer Mitgliederversammlung im Rheinhotel Arte in Kripp bekräftigt, dass sie auch weiterhin für das derzeit geschlossene Bad da sein werden – unter der Voraussetzung, dass es nach seinem Wiederaufbau in der Form weiterbestehen kann, wie sie es kennen und schätzen.