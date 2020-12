Sinzig

Wenigstens in einem ist sich der Hauptausschuss der Stadt Sinzig einig: Bei zwei Enthaltungen bekräftigte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung unisono sein Engagement für das Thermalfreibad in Bad Bodendorf. Aber damit ist es auch schon wieder vorbei mit der Einmütigkeit. Denn über die Umsetzung der aktuellen Sanierungspläne gehen die Meinungen weit auseinander.