Sinzig

Seit Wochen diskutiert Sinzigs Lokalpolitik über die Sanierung des Thermalfreibads in Bad Bodendorf – und das durchaus konträr auch innerhalb der Fraktionen. Der Knackpunkt: die prognostizierte Kostensteigerung von ursprünglich 1,4 über 2,1 auf nun 2,7 Millionen Euro und die Befürchtung, dass die Rechnung am Ende noch gesalzener sein könnte. Während die einen die Sanierung trotzdem auf den Weg bringen wollten, lehnten die anderen dies strikt ab. In der jüngsten Stadtratssitzung indes herrschte Einigkeit. Eine Lösung ist gefunden. Wirklich?