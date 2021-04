Was das Theater so besonders macht, das ist wohl die Verbindung zwischen Publikum und Schauspielern. Genauso wie die Coronapandemie viele der zwischenmenschlichen Verbindungen erschwert, ist sie auch eine schwere Last für das Theater Brisiacum aus Bad Breisig. Der Verein erklärt, warum es für ihn keine digitalen Ausweichmöglichkeiten gibt und warum eine neue Verordnung der Stadt Bad Breisig es der Gruppe seit geraumer Zeit etwas schwerer macht.