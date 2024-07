Plus Bonn

The National eröffnen die Bonner Kunstrasen-Saison 2024: Im Taumel durch die Kabelfallen

Von Thomas Kölsch

i Manchmal konnte nur das Kabel seines Mikrofons den Sänger von The National stoppen. Foto: Thomas Kölsch

Einen besseren Auftakt hätten sich die Kunstrasen-Macher kaum wünschen können: Es ist warm und trocken, das Gelände ist mit rund 5500 Besuchern gut gefüllt, und die Band The National feiert in Bonn ihre Rückkehr auf die Livebühnen mit unbändiger Energie. Alles passt zusammen, selbst der Sound – die Organisatoren haben noch einmal kräftig in Schallschutz investiert, sodass die Musik auf dem Gelände deutlich lauter wirkt, und das bei Einhaltung aller Grenzwerte.