Kreis Ahrweiler

Am gestrigen Donnerstag wurde mit den ersten Corona-Schutzimpfungen im Landesimpfzentrum des Kreises in Grafschaft-Gelsdorf begonnen. Pünktlich um 8.30 Uhr ließen sich am Morgen die ersten Bürger in der Gelsdorfer Mehrzweckhalle gegen das Coronavirus impfen. Insgesamt 70 Senioren, die sich zuvor über die zentrale Terminvergabestelle des Landes registriert hatten, erhielten an diesem ersten Tag die Corona-Schutzimpfung.