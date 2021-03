Seit Beginn der Corona-Pandemie rufen viel mehr Menschen bei der Telefonseelsorge Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Sie erzählen vor allem von ihrer Einsamkeit, die sie stärker trifft als je zuvor. Die Vorsitzende Lena Saltzmann ist eine von rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in einer für den Dienst angemieteten Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Telefon sitzen und zuhören. Menschen wie sie werden dringend gebraucht. Aber auch sie selbst sind auf Unterstützung in ihrem Ehrenamt angewiesen.