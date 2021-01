Wershofen

Mit 55 Kindern ist die Grundschule in Wershofen eine der kleineren im Land, und ganz sicher ist es die kleinste unter den drei Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Adenau. Die meisten der Schüler wohnen im Ort und können zu Fuß zum Unterricht laufen. „Fahrschüler aus anderen Orten haben wir kaum“, sagt Schulleite Manfred Hoffmann. Aber zurzeit laufen die Wershofener Kinder nicht zum Unterricht, sondern müssen daheim arbeiten. Präsenzunterricht ist vorläufig abgesagt. Eine Notbetreuung bietet die Grundschule im knapp 1000 Einwohner zählenden Eifeldorf Wershofen an. Einige Kinder nutzen das Angebot, aber die meister lernen zu Hause. Wie gut funktioniert das?