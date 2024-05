Plus Bad Neuenahr Tat sorgt in Bad Neuenahr für Empörung: Gedenkstein für die ehemalige Synagoge erneut beschmiert Von Beate Au i Nicht nur dir Ahrweiler Grünen sind empört über die Schmierereien am Gedenkstein für die ehemalige Synagoge. Foto: Birgit Stupp Es ist nicht das erste Mal, dass der Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in Bad Neuenahr beschmiert wurde. Das sorgt für Empörung in der Stadt. Lesezeit: 3 Minuten

Die ersten öffentlich gemachten Reaktionen der Grünen auf den wiederholten Vandalismus an diesem Denkmal zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde in Neuenahr: „Eine Schande ist das. Was für ein Frevel.“ Sie sehen es an Angriff auf die Erinnerungskultur und Geschichte der Kreisstadt und haben umgehend die Stadtverwaltung informiert. Auf Anfrage ...