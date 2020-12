Koblenz/Remagen

Im November 2019 überfallen zwei maskierte und mit einem Messer bewaffnete Männer in Remagen die BFT-Tankstelle an der B 9, erbeuten die Tageseinnahmen, Tabakwaren und ein Mobiltelefon. Vor dem Landgericht Koblenz wird es am zweiten Verhandlungstag packend. Die Strafkammer und die Prozessbeteiligten sehen sich eindrucksvolle Aufnahmen von den Kameras an, die das Tatgeschehen aufgenommen haben.