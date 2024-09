Plus Sinzig/Koblenz

Tankstelleneinbrüche: War 26-Jähriger nur in drei Fällen beteiligt?

Von Horst Bach

i In diese Tankstelle in Sinzig wurde eingebrochen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Vor dem Landgericht in Koblenz muss sich ein junger Mann verantworten. Ihm wird vorgeworfen, an mehreren Einbruchdiebstählen in Tankstellen – unter anderem in Sinzig – beteiligt gewesen zu sein. Jetzt hat er 26-Jährige ein Teilgeständnis abgelegt.