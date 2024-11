Plus Kempenich Tango, Hula und Kunst: Mit Kulturcafé Kempenich Traum erfüllt Von Martin Ingenhoven i Tango darf für die Initiatoren des Kempenicher Kulturcafés nicht fehlen - er gehört zu ihrem Leben. Foto: Mark Leder Gemütlich sind sie, hell, offen und noch nicht ganz fertig – die Räume des Kulturcafés in Kempenich. Melanie Hepper und Mark Leder haben sich mit der Eröffnung des Cafés einen Traum erfüllt. Die beiden sind Künstler, Musiker, Pädagogen – von allem etwas – und sind schon seit Langem gemeinsam unterwegs. Lesezeit: 3 Minuten

Leder erzählt mit glänzenden Augen von der Tangoschule, die er einige Jahre in Mainz betrieben hat. Er erzählt von argentinischen Tangobands, die am Ende ihrer Europatournee montags bei ihnen gespielt haben, um am Dienstag den Flug vom nahen Frankfurt zurück nach Buenos Aires zu nehmen. „Ich konnte nicht viel bezahlen, ...