Adenau

Zeitschriften, Zigarren, und Schuhe – eine etwas ungewöhnliche Mischung, aber eine, mit der Liane Claesgens ihren Laden in Adenau am Laufen halten kann. Zigarren wurden hier schon vor 134 Jahren verkauft. 1886 wurde das Geschäft vom Onkel des Großvaters von Claesgens gegründet. Liane Claesgens führt es inzwischen in vierter Generation.