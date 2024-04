Kreis Ahrweiler

Sturmböen wüten im Kreis Ahrweiler: Feuerwehr im Dauereinsatz

i In Sinzig hatte der Sturm Solarpaneele vom Dach dieses Wohnhauses geweht. Sie drohten, jederzeit komplett abzustürzen. Foto: Feuerwehr Sinzig

Am Montagabend haben schwere Sturmböen die Feuerwehr im Kreis Ahrweiler auf Trab gehalten. Sie musste zu einigen Einsätzen ausrücken. In Sinzig war darüber hinaus eine Gartenlaube in Brand geraten.