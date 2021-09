Kreisstadt

Stromausfall: Bagger legt Leitung lahm

In Bad Neuenahr ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Bei Bauarbeiten im Zuge des Wiederaufbaus der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ein Bagger ein Bagger eine Mittelspannungsleitung der Ahrtal-Werke in Bad Neuenahr beschädigt.