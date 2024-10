Plus Bad Neuenahr

Stress mit Falschparkern: Auf den Gehwegen in Bad Neuenahr bleibt oft kein Platz für Fußgänger

i Gehweg zugeparkt: Immer wieder ein Problem in Bad Neuenahr – wie hier in der Jesuitenstraße. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Bürger von Bad Neuenahr sind genervt: Falschparker und fehlende Parkplätze sorgen seit der Flut vermehrt für Frust. Bis zu 60 Beschwerden zu diesen Themen gehen pro Woche bei der Stadtverwaltung ein – entweder persönlich, telefonisch oder schriftlich per E-Mail. Wir haben nachgefragt, was sich an der Situation in naher Zukunft ändern wird.